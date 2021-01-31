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«Это невероятная честь»: Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира

31.01.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Это невероятная честь»: Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира
Светлана Тихановская выступает с речью на вручении премии Сахарова в парламенте ЕС в Брюсселе, Бельгия, 16 декабря 2020 года / Reuters
Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил президент Литвы Гитанас Неуседа, пишет агентство BNS.

Лауреат премии будет известен лишь в октябре 2021 года, но подавать кандидатуру нужно до 31 января. Сделать это могут парламентарии, чиновники, профессоры университетов, прежние лауреаты, члены норвежского Нобелевского комитета мира и другие.

«Это невероятная честь, и я благодарна Литве за всю поддержку, которую она оказывает белорусам. Потому что выдвижение — это не моя заслуга, это заслуга всего народа Беларуси, чьим мирным протестом восхищаются миллионы людей в разных странах», — отреагировала Светлана Тихановская на новость.


В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.
 
Теги: Новости
 
 
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