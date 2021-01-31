«Это невероятная честь»: Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Источник материала: UDF



Светлана Тихановская выступает с речью на вручении премии Сахарова в парламенте ЕС в Брюсселе, Бельгия, 16 декабря 2020 года / Reuters

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Светлана Тихановская на «Это невероятная честь, и я благодарна Литве за всю поддержку, которую она оказывает белорусам. Потому что выдвижение — это не моя заслуга, это заслуга всего народа Беларуси, чьим мирным протестом восхищаются миллионы людей в разных странах», — отреагировалана новость

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Лауреат премии будет известен лишь в октябре 2021 года, но подавать кандидатуру нужно до 31 января. Сделать это могут парламентарии, чиновники, профессоры университетов, прежние лауреаты, члены норвежского Нобелевского комитета мира и другие.В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница