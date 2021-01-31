Пользовательница TikTok показала, как разные поколения делают жест «фотографирую»

Источник материала: Tut.by

Помните, как пользователь TikTok снял видео , свидетельствующее, что взрослые и современные дети по-разному показывают жест «говорю по телефону»? Оказывается, разница между поколениями на этом не заканчивается. Другая пользовательница этой соцсети по ником jennifer.drake показала, что есть разница даже в жестах «сделать фото»

Вначале ролика женщина просит девочку показать жест, который бы обозначал «сделать фото», на что ребенок делает ладонями жест, будто она фотографирует на смартфон.



Источник: jennifer. drake / TikTok

Затем ту же просьбу пользовательница адресует мужчине, видимо, отцу ребенка, и тот изображает обычный пленочный фотоаппарат.



Источник: jennifer. drake / TikTok

В комментариях поражаются разнице поколений. Правда, некоторые «зумеры» (юное поколение) говорят, что хотя они ни разу не держали в руках обычный фотоаппарат, они все равно используют жестк, который «использовал папа»