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Пользовательница TikTok показала, как разные поколения делают жест «фотографирую»
Источник материала: Tut.by
Помните, как пользователь TikTok
Вначале ролика женщина просит девочку показать жест, который бы обозначал «сделать фото», на что ребенок делает ладонями жест, будто она фотографирует на смартфон.
Затем ту же просьбу пользовательница адресует мужчине, видимо, отцу ребенка, и тот изображает обычный пленочный фотоаппарат.
В комментариях поражаются разнице поколений. Правда, некоторые «зумеры» (юное поколение) говорят, что хотя они ни разу не держали в руках обычный фотоаппарат, они все равно используют жестк, который «использовал папа»
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Разница поколений всего в одном жесте.
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