ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обратите внимание! Минсктранс сообщил об отмене с 1 февраля нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов

31.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске с 1 февраля меняется график движения некоторых автобусов и троллейбусов. Данная информация размещена на сайте столичного управления транспорта и связи.


Так, с 1 февраля 2021 года, в будние дни троллейбус №63, который следует по маршруту «Юго-Запад - Дружная», будет ходить лишь в часы пик. Не будет ходить и троллейбус №8, - сообщает ведомство. 

В будние дни также перестанут ходить автобусы №89э и №187. Что касается автобуса №89э, который следует по маршруту «Уручье 2 – ТЦ Ждановичи», то в выходные дни также уменьшится количество рейсов. Перестанет ходить и троллейбус №62. Об этом сообщили в телеграм-канале Минсктранс.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с 1 февраля меняется график движения некоторых автобусов и троллейбусов. Данная информация размещена на сайте столичного управления транспорта и связи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латынина: «Не было бы Путина, режим Лукашеску пал бы в одну минуту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by