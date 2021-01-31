Обратите внимание! Минсктранс сообщил об отмене с 1 февраля нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов





Так, с 1 февраля 2021 года, в будние дни троллейбус №63, который следует по маршруту «Юго-Запад - Дружная», будет ходить лишь в часы пик. Не будет ходить и троллейбус №8, - сообщает ведомство.





В будние дни также перестанут ходить автобусы №89э и №187. Что касается автобуса №89э, который следует по маршруту «Уручье 2 – ТЦ Ждановичи», то в выходные дни также уменьшится количество рейсов. Перестанет ходить и троллейбус №62. Об этом сообщили в телеграм-канале Минсктранс.



