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Обратите внимание! Минсктранс сообщил об отмене с 1 февраля нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов
Источник материала: Партизан
В Минске с 1 февраля меняется график движения некоторых автобусов и троллейбусов. Данная информация размещена на сайте столичного управления транспорта и связи.
Так, с 1 февраля 2021 года, в будние дни троллейбус №63, который следует по маршруту «Юго-Запад - Дружная», будет ходить лишь в часы пик. Не будет ходить и троллейбус №8, - сообщает ведомство.
В будние дни также перестанут ходить автобусы №89э и №187. Что касается автобуса №89э, который следует по маршруту «Уручье 2 – ТЦ Ждановичи», то в выходные дни также уменьшится количество рейсов. Перестанет ходить и троллейбус №62. Об этом сообщили в телеграм-канале Минсктранс.
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Обратите внимание! Минсктранс сообщил об отмене с 1 февраля нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов
В Минске с 1 февраля меняется график движения некоторых автобусов и троллейбусов. Данная информация размещена на сайте столичного управления транспорта и связи.
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