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«Может они запретят носить красный в снежную погоду?». Гимнастка Мелитина Станюта поддержала БЧБ-флаг
Источник материала: Партизан
Спортсменка призвала поучаствовать в патриотичном флешмобе.
Фото: Фейсбук Мелитины Станюты
— С флагом все понятно... А вот, например, с выбором цвета в снежную погоду?
Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если и правда устроить флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей, собак в красном посреди снега.
Может, они возьмут и запретят инстаграм? Или носить красный в снежную погоду?
Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе ( блюдо, где помидоры и мацарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов, —
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«Может они запретят носить красный в снежную погоду?». Гимнастка Мелитина Станюта поддержала БЧБ-флаг
Спортсменка призвала поучаствовать в патриотичном флешмобе.
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