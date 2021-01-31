Как работаем в пандемию? Подробности от юриста

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Итак, с 08.01.2021 наниматель имеет следующие права.

Объявлять простой без ограничения общей продолжительности в течение календарного года.

Напомним, что по общему правилу общая продолжительность простоев не может превышать суммарно 6 месяцев в течение календарного года (ч. 1 ст. 34 ТК). Данное ограничение снимается, если простой вызван неблагоприятным воздействием эпидемической ситуации на деятельность нанимателя. Если необходимость простоя связана с иными причинами, то его продолжительность по-прежнему не должна превышать 6 месяцев в течение календарного года.





При этом установлено, что нахождение в простое, общая продолжительность которого превышает суммарно 6 месяцев в течение календарного года, является уважительной причиной для досрочного расторжения срочного трудового договора (контракта) по требованию работника (ст. 41 ТК).

Предоставлять отпуск для самоизоляции в месте, определенном нанимателем.

Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон трудового договора. Данный отпуск не зависит от рабочего периода работника. За период отпуска работнику сохраняется зарплата в размере не ниже установленной тарифной ставки (тарифного оклада), оклада. Коллективным договором, соглашением может быть установлен иной размер сохраняемой зарплаты. Напомним, что локальные правовые акты (ЛПА) не могут содержать условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде (ч. 2 ст. 7 ТК). Таким образом, данными документами может быть предусмотрен больший размер сохраняемой зарплаты.

Такой отпуск может предоставляться только с согласия работника. При этом согласие должно быть достигнуто по всем основным моментам: вашему месторасположению, сроку отпуска и оплате. Что касается месторасположения, то это может быть как ваш домашний адрес, так и иное место, установленное по соглашению сторон.





Пример: наниматель предлагает предоставить Иванову Петру Алексеевичу данный вид отпуска с сохранением зарплаты в размере не ниже установленной тарифной ставки (тарифного оклада), оклада. Однако есть ли в этом отпуске смысл, большой вопрос, так как работник может не согласиться с данным отпуском и, находясь удаленно, выполнять должностные обязанности и получать полный размер заработной платы. Есть вопрос и в том, нужно ли нанимателю выплачивать работнику, который не полняет должностные обязанности, даже минимум (тарифную ставку, оклад). Однако в ситуациях, когда работник не может трудиться удаленно, а в организации имеются средства для выплаты, такой смысл, видимо, есть.





Включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время соцотпуска без сохранения зарплаты, предоставляемого по инициативе нанимателя, без ограничения его продолжительности.

Отметим, что данная норма коснулась предоставляемого по инициативе нанимателя социального отпуска, предусмотренного законодательством. Иными словами, предоставляемого согласно ст. 191 ТК.





Время иных видов социальных отпусков без сохранения зарплаты (например, предусмотренных ст. 189, 190 ТК, коллективным договором организации) по-прежнему включается в рабочий год, если эти отпуска не превышают 14 календарных дней в течение рабочего года (п. 3 ч. 1 ст. 164 ТК). Иными словами, количество календарных дней таких отпусков, превышающее 14 календарных дней, исключается из рабочего года и рабочий год сдвигается в порядке, предусмотренном ст. 165 ТК.

Освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без представления работником листка нетрудоспособности.

За время такого освобождения коллективным договором или иным ЛПА коммерческой организации может быть предусмотрено сохранение среднего заработка. Отметим, что устанавливать сохранение среднего заработка на локальном уровне не могут бюджетные организации и иные организации, получающие субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.





Устанавливать при производстве работы вахтовым методом санитарам (санитаркам) и няням госучреждений соцобслуживания, осуществляющих стационарное соцобслуживание, продолжительность выполняемой ими работы сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не превышающую 900 часов в год.





Другими словами, если вы почувствовали, что заболеваете, у вас есть два варианта:





Остаться дома и в течение трех дней наблюдать за своим состоянием, далее решать, выходить на работу или вызывать врача для оформления листка нетрудоспособности. Однако указанные дни вам будут предоставлены без сохранения заработной платы, если иное не установлено у вас в организации.

Остаться дома и вызвать врача. В случае плохого самочувствия вам оформят листок нетрудоспособности с оплатой в установленном порядке с первого дня обращения.

Справочно

По-прежнему в связи с неблагоприятным воздействием эпидемической ситуации на деятельность нанимателя за ним сохраняется право:





— изменять существенные условия труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты труда, предупредив об этом работника письменно не позднее чем за один календарный день;





— производить временный перевод, в том числе в другое структурное подразделение, к другому нанимателю, а также для замещения отсутствующего работника без согласия работника на срок до трех месяцев.



