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Берегите ноги! На понедельник объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

31.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны 1 февраля сохранится гололедица.




В Минске будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков составит 5-10%. Температура воздуха ночью в окрестностях города опустится до -10 -12. Ночью в столице прогнозируется -7..-9°C , днем ожидается -5..-7°C. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.
 
Теги: Минск
 
 
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На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны 1 февраля сохранится гололедица.
 
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