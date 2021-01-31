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Берегите ноги! На понедельник объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
Источник материала: Партизан
На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны 1 февраля сохранится гололедица.
В Минске будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков составит 5-10%. Температура воздуха ночью в окрестностях города опустится до -10 -12. Ночью в столице прогнозируется -7..-9°C , днем ожидается -5..-7°C. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.
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На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны 1 февраля сохранится гололедица.
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