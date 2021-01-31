|
Известная гимнастка Мелитина Станюта поддержала бело-красно-белый флаг
Источник материала: Хартия'97
Известная гимнастка Мелитина Станюта поддержала бело-красно-белый флаг
Она запустила специальный бчб-челлендж.
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта запустила в сети бчб-челлендж. Об этом она написала на своей странице в
— С флагом все понятно, а вот, например, с выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела. А что если и правда устроить флешмоб: выкладывать в сеть себя, друзей, собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж
Может, они возьмут и запретят Инстаграм? Или носить красный в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может, будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? — написала Станюта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она запустила специальный бчб-челлендж.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)