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На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком
Источник материала: Хартия'97
На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком
Случайность или измена?
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым туалетным ершиком, сообщает
Напомним, что золотой ершик стал одним из символов коррупции российской власти после выхода фильма-расследования Навального о дворце Путина в Геленджике.
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Случайность или измена?
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