Источник материала: Хартия'97

На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком 2 31.01.2021, 13:58

Случайность или измена?

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым туалетным ершиком, сообщает «Дождь» .

Напомним, что золотой ершик стал одним из символов коррупции российской власти после выхода фильма-расследования Навального о дворце Путина в Геленджике.

В Екатеринбурге замечен полицейский с золотым туалетным ершиком



Видео: Михаил Шевелев / Дождь pic.twitter.com/O4ogdK3MuS — Дождь (@tvrain) January 31, 2021

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