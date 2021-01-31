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На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

31.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

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  • 31.01.2021, 13:58
На митинге в Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым ершиком

Случайность или измена?

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Екатеринбурге был замечен полицейский с золотым туалетным ершиком, сообщает «Дождь».

Напомним, что золотой ершик стал одним из символов коррупции российской власти после выхода фильма-расследования Навального о дворце Путина в Геленджике.

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