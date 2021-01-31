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В Петербурге протестующие облили ОМОН красной краской
Источник материала: Хартия'97
В Петербурге протестующие облили ОМОН красной краской
Участники митинга отбили своего у карателей.
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской, сообщает
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Участники митинга отбили своего у карателей.
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