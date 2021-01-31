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Протестующие в Петербурге заняли проезжую часть
Источник материала: Хартия'97
Протестующие в Петербурге заняли проезжую часть
Люди идут маршем к Московскому проспекту.
31 января сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России.
Началось шествие в Санкт-Петербурге. Протестующие идут к Московскому проспекту, сообщает телеграм-канал
В Петербурге протестующие вышли на проезжую часть и идут по ней, передает корреспондент
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Люди идут маршем к Московскому проспекту.
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