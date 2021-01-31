5 известных персон, неприятно удививших во время политического кризиса

Источник материала: UDF



Фото: sputnik.by

«Дело в том, что ##### [без разницы], кто сидит, понимаете? На самом деле сидят все и всегда сидели. Знаете, сколько в тюрьмах сидит невиновных людей? Ну так вся наша жизнь – танцы на костях. Это жизнь такая», – сказал Арямнов.

«Власти-то действуют с большего по закону».

Михаил Финберг

Фото: sb.by

Спартак Миронович

Фото: pressball.by

«Может, силовики и били людей, а может — нет. Кто это может доказать? Если бы я видел это лично, то сказал бы. Есть разные люди, видимо, кто — то бил, кто-то — ссорился… Мы действительно выступали в Барселоне, как белорусы под бело-красно-белым флагом. Я тогда не думал, что это за флаг», – заявил тренер после того, как поставил подпись под провластным письмом, появившимся в ответ на обращение спортсменов против насилия.

Алена Ланская

Фото: соцсети

«Я знаю, что некоторые сначала отпирались, но, когда показывали видео, где они получали деньги, — им уже нечего было сказать», – поразила всех своим «эксклюзивом» Ланская.

Михаил Ковалев







Фото: bsu.by

«В ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса – миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары – от сыров и виски до красок… А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит», – предложил Ковалев.

Дарья Домрачева

Фото: president.gov.by

«Абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?»

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