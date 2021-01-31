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Белорусские фристайлистки взяли золото на соревнованиях по синхронным прыжкам в «Раубичах»

31.01.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Анна Деруго выиграли международные соревнования по синхронным прыжкам в рамках программы этапа Кубка мира, который завершился в «Раубичах», сообщает БЕЛТА.

Победительницы показали результат 76,9 балла. Второе место на счету канадско-казахстанского дуэта, который составили Марион Тэну и Маржан Акжит. Они за свой прыжок в решающей стадии состязаний получили 61,94 балла. Замкнули тройку сильнейших казахстанские фристайлистки Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева — 53,07 балла.

Это лучший результат белорусских спортсменов. Вчера Анна Гуськова и Алла Цупер заняли четвертое и пятое места. Макар Митрофанов тоже не смог взойти на пьедестал, став четвертым.

Этап Кубка мира по фристайлу проходил в «Раубичах» 30—31 января. На нем выступили представители России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

 
 
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Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Анна Деруго выиграли международные соревнования по синхронным прыжкам в рамках программы этапа Кубка мира, который...
 
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