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Какие курсы продажи доллара и евро 31 января и в каком банке выгоднее всего сдавать валюту
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,618 рубля, а евро — 3,179 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 31 января.
Курсы доллара и евро росли на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в течение всей рабочей недели. Обменники на это реагировали повышением курсов валют.
Выше всего курс продажи банками доллара 31 января — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,618 рубля (Абсолютбанк, Идея Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Идея Банке — 2,61 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,179 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белинвестбанк — 3,164 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 31 января.
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