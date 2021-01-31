Какие курсы продажи доллара и евро 31 января и в каком банке выгоднее всего сдавать валюту

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,618 рубля, а евро — 3,179 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 31 января.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Курсы доллара и евро росли на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в течение всей рабочей недели. Обменники на это реагировали повышением курсов валют.

Выше всего курс продажи банками доллара 31 января — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,618 рубля (Абсолютбанк, Идея Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Идея Банке — 2,61 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,179 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белинвестбанк — 3,164 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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