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"Это наш город!" - скандируют в Питере. Газ и электрошокеры пустили в ход полицейские, есть раненые

31.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных

Кроме того, на Бородинской улице идут жесткие задержания. ОМОН вылавливает людей, отставших от основного шествия, пишет newsru.com
Как сообщает "Фонтанка", именно на Бородинской были зафиксированы первые пострадавшие. Одного из участников акции полицейские при задержании ударили электрошокером, и мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в автозак, где у пострадавшего начались судороги. Мужчину поливали водой, пытаются откачать, сообщает телеканал RTVI.
 
 
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В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных
 
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