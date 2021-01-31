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Демонстранты в Москве двинулись к изолятору, в котором сидит Навальный
Источник материала: Партизан
Около двух тысяч человек движется по Краснопрудной улице в сторону изолятора «Матросская тишина». Много машин сигналит — непонятно, в поддержку или от раздражения от перекрытий улиц, сообщает
В СИЗО находится Алексей Навальный. Подходы к «Матросской тишине» оккупировала Росгвардия.
В Москве протестующие не смогли собраться в центре, оцепленном полицией. Вместо этого они встретились около метро «Красные ворота» и «Сухаревская» и пошли шествием по Садовому кольцу к Площади трех вокзалов. Правоохранительные органы массово задерживают демонстрантов, а метрополитен закрывает станции по ходу движения колонны.
В Петербурге демонстранты встретились на Пионерской площади у ТЮЗа и двинулись к Сенной площади. Против них применили газ. Силовики также жестко задерживают и избивают протестующих дубинками и электрошокерами.
По всей России задержаны почти 1500 человек. Больше всего задержанных в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).
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Около двух тысяч человек движется по Краснопрудной улице в сторону изолятора «Матросская тишина». Много машин сигналит — непонятно, в поддержку или от...
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