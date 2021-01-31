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По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных

31.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во многих городах демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!"

По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных
В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 1000 человек.

 






 
 
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