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По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных
Источник материала: Партизан
Во многих городах демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!"
В России возобновились акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел. Прокуратура и МВД накануне сегодняшних акций вновь предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях. Сегодня задержаны уже более 1000 человек.
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По России проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. Правозащитники сообщают о более 1000 задержанных
Во многих городах демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!"
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