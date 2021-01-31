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Лукашенко: "Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать?" Почему программист, рабочий и бизнесмен идут на Сход
Источник материала: Партизан
Сами организаторы отмечают, что «Сход» — это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят никакие политические силы.
До февраля остается пара дней, а значит, февральское ВНС все ближе. people.onliner.by
Платформа создана для национального диалога. На роль делегатов выдвигаются обычные белорусы — «представители интересов народа», а всем остальным предлагается проголосовать за понравившихся кандидатов. Как утверждается на сайте инициативы, всего будет выбрано 328 делегатов. От имени белорусов они озвучат проблемы в обществе и будут ждать внимания властей. С тремя из возможных делегатов мы поговорили о политике. Рассказываем, почему они оказались на «Сходе» и каким образом видят разговор с властью.
Прусаков Илья, 32 года. Программист
Илья собирается стать делегатом на «Сходе» от «Новой Боровой». Он рассказывает, что активно интересоваться политикой начал накануне выборов 2020 года. И уточняет: триггером стали аресты возможных кандидатов в президенты. А после насилия, которое мужчина увидел на улице в августе, он четко решил: надо что-то делать.
— Мне не дает покоя мысль, что в стране были совершены такие преступления. У меня появилось ощущение несправедливости, будто бы из меня делают дурака. Я стал отслеживать всю политическую ситуацию в Беларуси, а в январе увидел инициативу «Сход». Понял, что можно будет попробовать себя в качестве делегата, — рассказывает Илья. — Я очень хочу, чтобы в нашей стране восстановилась законность, и именно об этом собираюсь говорить. Нам предлагают насилие, а мы должны предложить что-то другое. Но для этого нужно участвовать во всех гражданских инициативах — иначе у нас так и останется один вариант.
Спрашиваем у Ильи, не пробовал ли он стать делегатом на Всебелорусском народном собрании, где шансов увидеть власть гораздо больше. И вот что он отвечает:
— Делегаты ВНС, на мой взгляд, проходят жесткий идеологический фильтр. Я не думаю, что мне будет реально туда попасть.
Дмитрий Ольховик, 36 лет. Был уволен с БМЗ
Дмитрий женат, у него двое детей, он живет в Жлобине и от этого города собирается выдвигаться на «Сход». Разговор о жизни и проблемах Дмитрий начинает с увольнения. Еще пару месяцев назад он работал оператором в сталеплавильном цехе на БМЗ, затем поддержал забастовку и оказался уволен.
— 26 октября была объявлена общенациональная стачка, с 1 ноября ее поддержал и я. Сначала взял три дня за свой счет, а затем началось движение в сторону забастовки. Я решил, что на работу ходить не смогу: то, что происходило на улицах, я воспринимал близко к сердцу. Написал заявление о присоединении к стачке и принес его на работу, — рассказывает Дмитрий. — В понедельник мне позвонили из отдела кадров. Сказали, чтобы я приехал забрал трудовую. Оказалось, официально меня уволили за прогул — отсутствовал на рабочем месте более трех часов. Так со второго ноября я оказался безработным.
По словам мужчины, о политике он никогда всерьез не задумывался. «Следил за событиями, как и все». А прошлой весной все кардинально изменилось.
Маликов Сергей, 40 лет. Работает в сфере бизнеса
Сергей начинает свой рассказ с перечисления фактов: он женат, имеет троих детей, живет в Барановичах. Добавляет, что получил два высших образования — медицинское и юридическое. Политика вошла в его спокойную жизнь в мае, когда в Беларуси началась предвыборная кампания. Тогда Сергея заинтересовала кандидатура Виктора Бабарико.
— Я увидел, сколько умных серьезных людей заявили о желании участвовать в гонке. В тот момент у нас остро стоял вопрос экономического развития страны. Я оценил слова Бабарико и принял решение: этот человек сможет построить нам экономику, — говорит Сергей. — Я просто задал себе вопрос: кому менять положение вещей, если не нам самим? И начал собирать за него подписи. А после августовских событий стало понятно: в стране отсутствует закон — что-то нужно делать.
По словам Сергея, «отсутствие закона» стало для него точкой невозврата. По его мнению, из этой проблемы вытекают все остальные, в том числе и экономические вопросы. В январе мужчина увидел информацию об инициативе «Сход» — решил, что пора заявить о проблемах на площадке.
— Здесь есть возможность выбора: людям предлагают кандидатуры, а они сами принимают решение, кто будет их представлять. Во время летней избирательной кампании я пытался поучаствовать в общественном диалоге — но никакой реакции от властей не увидел. Пробовал стать наблюдателем на выборах — а меня выгнали, — рассказывает Сергей. — У меня все еще остается надежда, что после «Схода» мое желание вернуться к закону будет услышано.
Сергей признается: иллюзий по поводу обратной связи он не питает. И тут же повторяет слова своих предыдущих коллег по площадке: «Если не пробовать, что тогда изменится?»
А что про «Сход» говорят его организаторы и власть?
Сами организаторы отмечают, что «Сход» — это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят никакие политические силы.
— Проект является некоммерческим и реализован на волонтерских началах. Создатели платформы на этапе ее запуска неоднократно подчеркивали, что «Сход» открыт для людей не только с любыми политическими взглядами, но и с любыми идеями. Многие кандидаты, помимо выражения своей позиции по самым актуальным вопросам, которые связаны с прошедшими выборами, применением насилия и политзаключенными, предлагали самые разные идеи по улучшению жизни белорусов.
Среди тех, кто отправил заявки, есть известные политики и медийные личности — Максим Богрецов, Владимир Мацкевич, Андрей Дмитриев, Игорь Лещеня, Илья Добротвор, Валерий Остринский и другие. Однако большую часть составляют люди, не связанные с политикой и медиа: рабочие, учителя, айтишники, врачи, военные, бизнесмены, блогеры, пенсионеры, студенты, — говорят создатели платформы.
Кстати, на идею запуска «Схода» отреагировала и власть. Два дня назад на совещании во вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко высказался в отношении критиков ВНС. Он обратился к оппозиционерам, которые находятся за границей.
— Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — сказал Лукашенко.
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Лукашенко: "Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать?" Почему программист, рабочий и бизнесмен идут на Сход
Сами организаторы отмечают, что «Сход» — это независимая гражданская инициатива, за которой не стоят никакие политические силы.
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