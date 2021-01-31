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"Сейчас я ем все, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
31.01.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни и встретив будущую жену? Почему самое "волшебное" умение, по мнению Кирилла, это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не "заедать стресс"? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь.
© Sputnik / Сергей Пушкин
03:55 Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг
05:00 Я до сих пор заедаю стресс
08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание
13:50 Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить
16:22 Ключ - в психологии, чтобы не заедать
22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес
26:57 Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней
28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь
30:00 Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут
31:30 Как начать худеть - лайфхаки Кирилла
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"С детства приучили всегда все доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского...
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