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"Сейчас я ем все, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

31.01.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни и встретив будущую жену? Почему самое "волшебное" умение, по мнению Кирилла, это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не "заедать стресс"? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь. 

© Sputnik / Сергей Пушкин
Доктор, который помогает похудеть: "Секрет стройности на самом деле прост"

03:55 Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг

05:00 Я до сих пор заедаю стресс

08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание

13:50 Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить

16:22 Ключ - в психологии, чтобы не заедать

22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес

26:57 Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней

28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь

30:00 Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут

31:30 Как начать худеть - лайфхаки Кирилла

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"С детства приучили всегда все доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского...
 
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