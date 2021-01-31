Лошак: «Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский журналист – о воскресных событиях в Москве.





Москва, 31 января

– Весь центр столицы в автозаках, ментах и омоновцах, закрыты с десяток станций метро, тысячи задержаний мирных людей, – пишет Андрей Лошак. – Силовиков, свезенных, видимо, со всей страны, едва ли не больше, чем протестующих. Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю!

Они пытаются испугать, продемонстрировать силу, но эта чрезмерная реакция говорит только о слабости и чудовищном страхе одного паникующего человечка. И я вижу на лицах вокруг не испуг, а презрительные улыбки.