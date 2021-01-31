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Воскресные акции в Беларуси: дворовые активности, БЧБ-перфомансы и задержания
Источник материала: UDF
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY
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В Минске акций нет, а задержания — есть. Днем в воскресенье на проспекте Независимости задержали несколько человек.
«На проспекте Независимости задерживают. Вообще непонятно, почему. При нас из припаркованного бусика выгрузились несколько в масках и задержали двух парней. Они просто шли мимо. Правда, один из силовиков показал удостоверение», — пишет читатель.
«Возле Центрального универсама и McDonalds на Октябрьской рандомно задерживают. Люди без символики, просто шли», — сообщает другой очевидец.
Фото: Читатель TUT.BY
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Снеговики в Поставах с флагами БЧБ и Хабаровского края, где протестовать начали еще летом.
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Соседи минчанина Виктора Борушко продолжают выражать свою солидарность и ждут результатов обжалования.
Напомним, 27 января суд вынес приговор Виктору Борушко: 5 лет колонии усиленного режима. Виктора признали виновным в нападении на сотрудника ОМОНа. Потерпевший заявил, что Виктор сломал ему ногу ударом. Виктор вину не признал, а также рассказал на процессе об избиениях, насилии и издевательствах, которые происходили с ним после задержания — после этого он 12 дней провел в реанимации.
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Минчане выразили свое мнение о желании властей признать БЧБ-символику экстремистской.
Сбор подписей против признания БЧБ экстремисткой символикой набрал уже более 50 тысяч подписей.
Фото: Читатель TUT.BY
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В Минске прошла «акция невидимок».
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Жители Заславля вышли с БЧБ-флагами и скандировали: «Гэта наш сцяг!»
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В деревне Бобр Крупского района коммунальники сняли с дома художника Алеся Пушкина бело-красно-белый флаг, который провисел там 24 года.
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Трасса М6 (Минск — Гродно).
Фото: Читатель TUT.BY
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В столичной Грушевке милиция с коммунальниками продолжает борьбу с БЧБ-символами. Работают даже в выходные. Странно, зачем, ведь «конфликта символик нет»?
Фото: Читатель TUT.BY
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Жители Курасовщины в Минске вышли на марш с бело-красно-белыми флагами. И спели «Тры чарапахi». Вопрос — обратятся ли «неравнодушные граждане» в прокуратуру с просьбой признать эту песню экстремистской?
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Жители Жлобина вышли на акцию солидарности и развернули длинный бело-красно-белый флаг.
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В Минске на Асаналиева неизвестные догоняли неизвестных. Один из убегающих упал, его задержали.
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В Витебске кто-то вывесил из окна большой БЧБ-флаг.
Фото: читатель TUT.BY
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Агентство новостей Baltic News Service (BNS) со ссылкой на свои источники сообщает, что президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.
Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской
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31 января белорусы проводят локальные акции протеста в поддержку БЧБ.
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