Источник материала: UDF



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

«На проспекте Независимости задерживают. Вообще непонятно, почему. При нас из припаркованного бусика выгрузились несколько в масках и задержали двух парней. Они просто шли мимо. Правда, один из силовиков показал удостоверение», — пишет читатель.

«Возле Центрального универсама и McDonalds на Октябрьской рандомно задерживают. Люди без символики, просто шли», — сообщает другой очевидец.

Фото: Читатель TUT.BY

Фото: Читатель TUT.BY

Фото: Читатель TUT.BY

Фото: Читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресные акции в Беларуси: дворовые активности, БЧБ-перфомансы и задержания 31 января белорусы проводят локальные акции протеста в поддержку БЧБ.