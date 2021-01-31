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Огромные колонны людей подошли к «Матросской тишине», где сидит Алексей Навальный
Источник материала: Хартия'97
Огромные колонны людей подошли к «Матросской тишине», где сидит Алексей Навальный
Люди скандируют «Москва, выходи!».
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
Огромные колонны людей подошли к «Матросской тишине», где сидит Алексей Навальный, сообщают
Люди скандируют «Москва, выходи!».
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Люди скандируют «Москва, выходи!».
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