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Минский район «Смена» вышел на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Минский район «Смена» вышел на воскресный марш
Люди сообщили узурпатору важную новость.
Минский район «Смена» вышел сегодня на воскресный марш.
Люди сообщили узурпатору важную новость о том, когда прекратятся протесты.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди сообщили узурпатору важную новость.
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