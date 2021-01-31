Источник материала: Хартия'97

На протесте в Москве задержали Юлию Навальную 1 31.01.2021, 14:42

1,017

Супруга российского оппозиционера была задержана недалеко от СИЗО «Матросская тишина».

В Москве на акции протеста в поддержку оппозиционного российского политика Алексея Навального задержали его жену Юлию. Об этом сообщает «Дождь» .

Незадолго до задержания Навальная опубликовала в инстаграме фото из района Сокольники — недалеко оттуда находится СИЗО «Матросская тишина», где сидит задержанный на 30 суток Навальный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .