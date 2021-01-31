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На протесте в Москве задержали Юлию Навальную
Источник материала: Хартия'97
На протесте в Москве задержали Юлию Навальную
Супруга российского оппозиционера была задержана недалеко от СИЗО «Матросская тишина».
В Москве на акции протеста в поддержку оппозиционного российского политика Алексея Навального задержали его жену Юлию. Об этом сообщает
Незадолго до задержания Навальная опубликовала в инстаграме фото из района Сокольники — недалеко оттуда находится СИЗО «Матросская тишина», где сидит задержанный на 30 суток Навальный.
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Супруга российского оппозиционера была задержана недалеко от СИЗО «Матросская тишина».
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