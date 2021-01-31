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В Петербурге полиция бежит под напором протестующих
Источник материала: Хартия'97
В Петербурге полиция бежит под напором протестующих
Участники митинга оттеснили карателей с Сенной площади, забросав их снежками.
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
На Сенной площади в Петербурге протестующие отбивают своих у ОМОНА и забрасывают карателей снежками, сообщают
В итоге на Сенной люди оттеснили ОМОН.
Полиция бежит под напором протестующих. Один из карателей достал табельный пистолет. Люди скандируют «Уходи!», передает
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Участники митинга оттеснили карателей с Сенной площади, забросав их снежками.
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