Источник материала: Хартия'97

В Петербурге полиция бежит под напором протестующих 3 31.01.2021, 14:34

2,186

Участники митинга оттеснили карателей с Сенной площади, забросав их снежками.

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

На Сенной площади в Петербурге протестующие отбивают своих у ОМОНА и забрасывают карателей снежками, сообщают «Открытые медиа» .

В итоге на Сенной люди оттеснили ОМОН.

Полиция бежит под напором протестующих. Один из карателей достал табельный пистолет. Люди скандируют «Уходи!», передает «Дождь» .

В Питере полицейский достал табельный пистолет на Сенной площади.



Видео: Фонтанка pic.twitter.com/YkQ6vS4kxp — MaxRax (@krasivooo) January 31, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .