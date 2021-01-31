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Toyota опередила Volkswagen, став крупнейшим автопроизводителем в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Японский автогигант смог опередить Volkswagen по итогам продаж за прошлый год — причем Toyota это удалось впервые за последние 5 лет: с 2015 года японский концерн неизменно уступал концерну из Вольфсбурга по продажам.
Согласно данным
Больше всего продажи Volkswagen «просели» в Европе — из-за локдаунов и ограничений, связанных с пандемией, концерн реализовал на 24% меньше автомобилей по сравнению с 2019 годом. При этом на крупнейшем для Toyota американском рынке падение продаж составило 14,4%.
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Японский автогигант смог опередить Volkswagen по итогам продаж за прошлый год - причем Toyota это удалось впервые за последние 5 лет.
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