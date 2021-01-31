Toyota опередила Volkswagen, став крупнейшим автопроизводителем в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Японский автогигант смог опередить Volkswagen по итогам продаж за прошлый год — причем Toyota это удалось впервые за последние 5 лет: с 2015 года японский концерн неизменно уступал концерну из Вольфсбурга по продажам.





Согласно данным Automotive News , в 2020 году Toyota смогла реализовать во всем мире 9,53 миллиона автомобилей (включая дочерние марки Daihatsu и Hino), что на 11% меньше по сравнению с 2019 годом. Но продажи Volkswagen сократились еще больше — на 15%: за минувший год немецкий автогигант передал покупателям 9,31 миллиона машин (с учетом продаж Audi, Porsche, Skoda, Seat, а также грузовых MAN и Scania).





Больше всего продажи Volkswagen «просели» в Европе — из-за локдаунов и ограничений, связанных с пандемией, концерн реализовал на 24% меньше автомобилей по сравнению с 2019 годом. При этом на крупнейшем для Toyota американском рынке падение продаж составило 14,4%.