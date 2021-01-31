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Более 1,1 тыс. грузовиков ожидает очереди на выезд из Беларуси

31.01.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О продолжающихся очередях грузового транспорта, ожидающего выезда из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет в воскресенье.

По состоянию на 14.00 на выезде в Литву стоят более 890 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 290 грузовиков.

В "Котловке" очереди на выезд ожидает  более 220 большегрузов. В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 210 фур, в "Привалке" - свыше 170.

Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 110 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 140 грузовиков.

На границе с Украиной очередей нет, пишет interfax.by
 
 
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О продолжающихся очередях грузового транспорта, ожидающего выезда из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет в воскресенье.
 
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