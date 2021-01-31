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Фотофакт. «Все как в Минске»
31.01.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Так комментирует это фото из Казани, сделанное 31 января
во время разгона акции поддержки Навального
, музыкальный критик и продюсер «Дождя».
«Все как в Минске», –
пишет
Миша Козырев.
Теги
:
Минск
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Фотофакт. «Все как в Минске»
Так комментирует это фото из Казани, сделанное 31 января во время разгона акции поддержки Навального, музыкальный критик и продюсер «Дождя».
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