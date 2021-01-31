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Жители Таиланда устраивают собственные похороны, чтобы избавиться от стресса и начать новую жизнь
Источник материала: ОНТ
В храмах Таиланда проводятся особые ритуалы – люди устраивают свои собственные символические похороны. Таким образом, считают верующие, у них получается избавиться от стресса и начать новую жизнь. Об этом
Участвующие в ритуале ложатся в гробы. После их накрывают простыней, находящиеся рядом монахи читают молитвы. Сначала участники ритуала ложатся головой на запад, потом они разворачиваются в другую сторону.
Для «перерождения» нужно заплатить $3.30 за специальную одежду и цветы.
Необычные церемонии проводятся многими храмами Таиланда. Особую популярность ритуал приобрел во время пандемии.
Проводящий церемонию монах Пракру Прапатх понимает, что ритуал могут критиковать в Сети. Тем не менее он уверен в полезности размышлять о смерти, лежа в гробу.
Фото: ZUMA Press / Legion Media
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В храмах Таиланда проводятся особые ритуалы – люди устраивают свои собственные символические похороны. Таким образом, считают верующие, у них получается...
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