Жители Таиланда устраивают собственные похороны, чтобы избавиться от стресса и начать новую жизнь

Источник материала: ОНТ

В храмах Таиланда проводятся особые ритуалы – люди устраивают свои собственные символические похороны. Таким образом, считают верующие, у них получается избавиться от стресса и начать новую жизнь. Об этом рассказывает New York Post.

Участвующие в ритуале ложатся в гробы. После их накрывают простыней, находящиеся рядом монахи читают молитвы. Сначала участники ритуала ложатся головой на запад, потом они разворачиваются в другую сторону.

Для «перерождения» нужно заплатить $3.30 за специальную одежду и цветы.

Необычные церемонии проводятся многими храмами Таиланда. Особую популярность ритуал приобрел во время пандемии.

Проводящий церемонию монах Пракру Прапатх понимает, что ритуал могут критиковать в Сети. Тем не менее он уверен в полезности размышлять о смерти, лежа в гробу.

Фото: ZUMA Press / Legion Media

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