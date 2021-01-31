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Водитель в Южно-Сахалинске силой высадил ребенка из маршрутки
Источник материала: ОНТ
В российском Южно-Сахалинске водитель с применением физической силы высадил несовершеннолетнего пассажира из маршрутного автобуса. Проводится проверка, водитель дает объяснения. Об этом
Инцидент произошел в воскресенье. О произошедшем стало известно из видео, на котором водитель маршрутки вытолкнул ребенка из маршрутки.
Правоохранителями проводится проверка. По предварительным данным, у школьника не сработал проездной билет, что стало причиной того, что водитель заставил юного пассажира выйти из салона. Видео в интернете дает понять, что он сделал это, применяя силу.
По данным представителей департамента городского хозяйства администрации города, водителя сняли с линии, он дает объяснения.
Сообщается, что ранее этот водитель нареканий не имел. После произошедшего рассматривается вопрос о расторжении с ним трудового договора, уточнили в мэрии.
Фото: скриншот из видео
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В российском Южно-Сахалинске водитель с применением физической силы высадил несовершеннолетнего пассажира из маршрутного автобуса. Проводится проверка,...
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