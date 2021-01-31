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Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории NHL
Источник материала: ОНТ
Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 31 января забил гол в ворота «Бостон Брюинз», тем самым добыв победу для своей команды в овертайме. Результативный бросок позволил россиянину выйти на седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Об этом
Гол Овечкина стал уже 111-м победным в его карьере. Всего на счету Александра 708 шайб, россиянин сравнялся по этому показателю с канадцем Майком Гартнером. Лидером списка лучших снайперов в истории NHL остается легендарный хоккеист Уэйн Гретцки – в его активе 894 забитых гола.
Заброшенная россиянином шайба также запомнится благодаря необычному совпадению. Впервые в истории NHL три первых номера драфта – сам Овечкин, Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – забили в овертайме.
Фото: Rob Carr/Getty Images
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Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 31 января забил гол в ворота «Бостон Брюинз», тем самым добыв победу для своей команды в...
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