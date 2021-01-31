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Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории NHL

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории NHL

Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 31 января забил гол в ворота «Бостон Брюинз», тем самым добыв победу для своей команды в овертайме. Результативный бросок позволил россиянину выйти на седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Об этом информирует пресс-служба NHL.

Гол Овечкина стал уже 111-м победным в его карьере. Всего на счету Александра 708 шайб, россиянин сравнялся по этому показателю с канадцем Майком Гартнером. Лидером списка лучших снайперов в истории NHL остается легендарный хоккеист Уэйн Гретцки – в его активе 894 забитых гола.

Заброшенная россиянином шайба также запомнится благодаря необычному совпадению. Впервые в истории NHL три первых номера драфта – сам Овечкин, Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – забили в овертайме.

Фото: Rob Carr/Getty Images

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Нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь на 31 января забил гол в ворота «Бостон Брюинз», тем самым добыв победу для своей команды в...
 
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