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Современный детский сад открылся в Витебской области: с тренажерами, компьютерами и игрушками

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Современный детский сад открылся в Витебской области: с тренажерами, компьютерами и игрушками

В Поставах Витебской области в новом микрорайоне открыли современный детский сад. 

Его можно назвать настоящей дошкольной академией. Играм, конечно, будет отводиться много времени, но в программе теперь и плавание, и даже азы компьютерной грамотности. Успеют малыши и мир познать с помощью новых красивых игрушек.

Решить проблему нехватки дошкольных учреждений Витебская область намерена в ближайшие три года. Появятся еще 6 детских садов в Миорах, Лепеле, Полоцке, Новополоцке и Витебске. В Поставах же в ближайшее время собственные квадратные метры получат все многодетные семьи. 

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Теги: Витебск
 
 
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В Поставах Витебской области в новом микрорайоне открыли современный детский сад.  Его можно назвать настоящей дошкольной академией. Играм, конечно, будет...
 
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