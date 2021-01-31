Современный детский сад открылся в Витебской области: с тренажерами, компьютерами и игрушками

Источник материала: ОНТ

В Поставах Витебской области в новом микрорайоне открыли современный детский сад.

Его можно назвать настоящей дошкольной академией. Играм, конечно, будет отводиться много времени, но в программе теперь и плавание, и даже азы компьютерной грамотности. Успеют малыши и мир познать с помощью новых красивых игрушек.

Решить проблему нехватки дошкольных учреждений Витебская область намерена в ближайшие три года. Появятся еще 6 детских садов в Миорах, Лепеле, Полоцке, Новополоцке и Витебске. В Поставах же в ближайшее время собственные квадратные метры получат все многодетные семьи.

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