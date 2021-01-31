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Белорусы выиграли в международных состязаниях по синхронным прыжкам в «Раубичах»

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы выиграли в международных состязаниях по синхронным прыжкам в «Раубичах»

В Раубичах завершился этап Кубка мира по фристайлу. Престижные соревнования традиционно проводят в нашей стране. Этот год не стал исключением. Спортсмены из 11 стран, среди которых – Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и лидеры мирового сезона смогли убедиться лично: в качественной организации крупных международных соревнований равных Беларуси нет.

В отличие от коллег из хоккея, в Международном лыжном союзе ни минуты не сомневались, проводить ли турнир. В итоге и от участников, и от организаторов были только  хорошие отзывы. Ни о каких проблемах с безопасностью речи не шло, но соблюдались  эпидемиологические нормы: турнир провели без зрителей.

Не подвели и спортсмены. В синхронных прыжках они завоевали две золотые медали: у женщин на высшую ступень пьедестала поднялись Анна Гуськова и Анна Дерюго, у мужчин – Станислав Гладченко и Павел Дик. В первый день соревнований, в олимпийском виде программы, индивидуальных прыжках Анна Гуськова и Макар Митрофанов стали четвертыми. 

Впереди у фристайлистов этап Кубка мира в американском Дир-Вэлли. А главным стартом сезона станет чемпионат мира, который в марте пройдет в Казахстане.

Фото: БЕЛТА (архив)

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В Раубичах завершился этап Кубка мира по фристайлу. Престижные соревнования традиционно проводят в нашей стране. Этот год не стал исключением. Спортсмены из 11...
 
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