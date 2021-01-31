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Будущее за электродомами: к 2025-му их будет не менее 30% от всех новостроек

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будущее за электродомами: к 2025-му их будет не менее 30% от всех новостроек

Экономически выгодно, экологично и с комфортом для жителей – в Беларуси растёт количество электродомов. 

В прошлом году такого жилья построено около 80 тысяч квадратных метров. В этом году планируется возвести в два раза больше. А в 2025-м – не менее 30% всех новостроек будут электродомами. Электричество используют в отоплении, подогреве воды и приготовлении пищи. Рассматривают различные варианты размещения оборудования – в подвале многоквартирного дома, в каждой квартире и строительство квартальных котельных. Энергии в стране достаточно. Дополнительные мощности появились благодаря вводу Белорусской атомной электростанции.

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Экономически выгодно, экологично и с комфортом для жителей – в Беларуси растёт количество электродомов.  В прошлом году такого жилья построено около 80 тысяч...
 
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