|
В Беларуси временно расширен перечень безрецептурных лекарств
Источник материала: ОНТ
Чтобы не создавать скопления людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, в Беларуси расширен список лекарств, которые можно получить без рецепта.
Речь о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, болезней носа и глаз, глаукомы. Эти лекарства часто нужны пожилым пациентам. А они в группе риска, поскольку наиболее восприимчивы к заражению COVID-19 и тяжелее переносят заболевание. Мера временная, после улучшения эпидситуации рецепт при покупке медпрепаратов понадобится снова.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы не создавать скопления людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, в Беларуси расширен список лекарств, которые можно получить без рецепта. Речь о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)