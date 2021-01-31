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В Беларуси временно расширен перечень безрецептурных лекарств

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси временно расширен перечень безрецептурных лекарств

Чтобы не создавать скопления людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, в Беларуси расширен список лекарств, которые можно получить без рецепта. 

Речь о препаратах для лечения сердечно-сосудистых и заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, болезней носа и глаз, глаукомы. Эти лекарства часто нужны пожилым пациентам. А они в группе риска, поскольку наиболее восприимчивы к заражению COVID-19 и тяжелее переносят заболевание. Мера временная, после улучшения эпидситуации рецепт при покупке медпрепаратов понадобится снова.

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Чтобы не создавать скопления людей в поликлиниках и снизить нагрузку на врачей, в Беларуси расширен список лекарств, которые можно получить без рецепта.  Речь о...
 
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