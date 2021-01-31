Протесты в Польше и Франции: полицейские применяют слезоточивый газ

Источник материала: ОНТ

Протестами уже традиционно окрашены выходные в Польше и Франции.

В Варшаве и ещё нескольких крупных городах блокировали дороги. Полиция применила слезоточивый газ. Организаторы акций требуют отмены запрета абортов и отставки правительства во главе с консервативной партией «Право и справедливость». Прерывать беременность теперь можно лишь в случае угрозы для жизни матери или плода, а также после насилия. Противники курса правящей партии заявляют, что не прекратят акции протеста.

Причина раздора во Франции – также закон, только о «глобальной безопасности». Митинги начались в конце прошлого года. Участники выступают против статьи, по которой могут оштрафовать или отправить в тюрьму за публикацию в интернете фото полицейских, а также за сообщение их личных данных. Полицейские не церемонятся – в ход идут водометы, дубинки и слезоточивый газ.

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