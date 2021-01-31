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Александр Лукашенко поздравил белорусских ученых с профессиональным праздником

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил белорусских ученых с профессиональным праздником

Наука в производство и жизнь! Такая цель у белорусских ученых, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. А это более 25 тысяч человек. 

Деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что отечественные научные коллективы готовы работать на опережение, предвосхищая запросы общества и помогая выстраивать интеллектуальную экономику будущего. Праздник приурочен к дате основания Академии наук – она появилась в 1929 году и сегодня – ведущий исследовательский центр страны. В структуре Академии работают 18 тысяч человек. Традиционно, накануне Дня белорусской науки интеллектуальная элита страны демонстрирует свои достижения. Гордость этого года – электромобиль. 

С Днем науки страну поздравили и полярники во главе с начальником 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексеем Гайдашовым. Команда из 10 человек будет исследовать самый холодный континент Земли несколько месяцев. Планируют испытать отечественную беспилотную авиацию в условиях сурового климата и совершить новые открытия. 

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Наука в производство и жизнь! Такая цель у белорусских ученых, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. А это более 25 тысяч человек.  Деятелей науки,...
 
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