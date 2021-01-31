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В Великобритании знаменитому геоглифу пририсовали медицинскую маску

31.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании знаменитому геоглифу пририсовали медицинскую маску

Неизвестные вандалы дорисовали 70-метровому геоглифу «Длинный человек из Уилмингтона» в Великобритании медицинскую маску. Правоохранители ищут нарушителей закона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

Всемирно известная достопримечательность находится на холме рядом с городом Истборн. Данный геоглиф имеет очертания человека с двумя длинными палками в руках. Британские правоохранители подчеркивают, что геоглиф находится под охраной закона, и появление на нем медицинской маски расценивается как ущерб и оскорбление тех, кто работает над сохранением исторического наследия.

Представитель полиции Том Картер сообщил, что такой вандализм «неприемлем, несмотря на то, что ущерб мог быть совершен ради шутки или по какой другой причине».

Геоглифы представляют собой определенный узор, нанесенный на землю. Многие из них из-за их размеров можно рассмотреть только с воздуха.

Фото: Reuters

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Неизвестные вандалы дорисовали 70-метровому геоглифу «Длинный человек из Уилмингтона» в Великобритании медицинскую маску. Правоохранители ищут нарушителей...
 
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