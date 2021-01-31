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Видеофакт: Потрясающая по красоте акция партизан с бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Потрясающая по красоте акция партизан с бело-красно-белым флагом
Национальный флаг избран и принят народом.
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«Если флаг избран и принят народом, то всякий закон запрещающий его, не будет иметь абсолютно никакого смысла!» — пишут участники акции.
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Национальный флаг избран и принят народом.
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