Источник материала: Хартия'97

«Идея Банк» может не достаться приближенному к Лукашенко олигарху 31.01.2021, 16:15

Сделка отложена .

Польский холдинг Getin, которому принадлежит "Идея Банк", подписал дополнение к письму о намерениях с МТБанком о возможной продаже своего белорусского актива, сообщает "Еврорадио" .

Проще говоря, сделка отложена до 1 марта.

Если письмо о намерениях не будет продлено, оно утратит силу в ту же дату.

Как пояснили в самом Getin, основа нового документа — постановление Европейского парламента и Совета ЕС № 596/2014 от 16 апреля 2014 года о злоупотреблениях на рынке. Вероятно, к возможному покупателю "Идея Банка" появились вопросы.

Напомним, владельцем МТБанка является влиятельный белорусский бизнесмен Алексей Олексин. Недавно, из-за угрозы попасть под европейские санкции, он переписал доли в своих компаниях на сыновей. Однако и такой шаг не обязательно спасет его от попадания в "черные списки" Евросоюза.

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