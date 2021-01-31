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В Минске задержана швейцарская журналистка
Источник материала: Хартия'97
В Минске задержана швейцарская журналистка
Ее обвиняют в «участии в протестах».
Как пишет Telegram-кнаал
По словам Анисии, они вместе с мужем и журналисткой шли в кафе. Как успела передать Козлюк, формальным основанием для задержания стало «участие в протестах». Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.
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Ее обвиняют в «участии в протестах».
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