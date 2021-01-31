Источник материала: Хартия'97

В Минске задержана швейцарская журналистка 2 31.01.2021, 15:59

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Ее обвиняют в «участии в протестах».

Как пишет Telegram-кнаал «Выборы видишь?» , днем в воскресенье в Минске была задержана журналистка из Швейцарии Люциа Чирку (Luzia Tschirky). Об этом сообщила правозащитница Анисия Козлюк.

По словам Анисии, они вместе с мужем и журналисткой шли в кафе. Как успела передать Козлюк, формальным основанием для задержания стало «участие в протестах». Задерживали их бойцы ОМОНа и люди в штатском.

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