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Компьютерная игра помогла ученым изучить черты личности человека

31.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Компьютерная игра помогла ученым изучить черты личности человека

  • 31.01.2021, 15:32
Компьютерная игра помогла ученым изучить черты личности человека

Помогла игра The Sims.

Группа ученых с помощью The Sims изучила психопатические черты личности. Исследователи утверждают, что по манере игры можно судить, есть ли эти черты у игрока, пишет журнал «Нож».

Авторы проверяли гипотезу «Читер-Ястреб» (Cheater-Hawk), которая предполагает, что психопатия развивается как способ эксплуатации людей и ресурсов с помощью обмана и агрессии.

Ученые создали четырех симов, которые выглядели одинаково, но обладали разным характером. Один персонаж был «читером» — обманчивым, подлым, но обаятельным. Второй был «ястребом» — агрессивным, грубым и подлым. Также были «голубь» (покорный, нервный и застенчивый) и «сотрудник» (милый, доверчивый и готовый к сотрудничеству).

В персонажами взаимодействовали 205 студентов, которые перед экспериментом прошли тест на оценку психопатических черт личности. Ученые обнаружили, что участники с такими чертами чаще выбирали сима-ястреба и устраивали в игре драки, оскорбляли других персонажей. Особенно часто так вели себя игроки-мужчины.

А вот «читерское», то есть мошенническое поведение даже студенты с психопатическими чертами проявляли крайне редко. Так что гипотеза «Читер-Ястреб» подтвердилась частично. Возможно, это связано с тем, что в игре нет никакой мотивации для обмана.

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