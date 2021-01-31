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Жители Аксаковщины вышли на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Аксаковщины вышли на воскресный марш
Белорусы отстаивают национальную символику.
Сегодня — 176-й день непрерывных протестов в Беларуси.
Белорусы снова выходят на традиционные воскресные акции протеста.
Жители поселка Аксаковщина под Минском вышли на воскресный марш. Протестующие развернули национальную символику, которую белорусы не позволят лукашистам запретить.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусы отстаивают национальную символику.
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