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«Страшные кадры»: Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети

31.01.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Страшные кадры»: Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший пиар-директор Юлии Началовой разместила в инстаграм-канале запись похорон знаменитой певицы. Ролик оказал колоссальный эффект на пользователей Сети.

Жизнь и смерть Юлии Началовой вызывают у поклонников покойной поп-дивы все больший интерес. На днях «Первый канал» показал фильм о судьбе этой популярной певицы. Его выпуск был приурочен к дате рождения знаменитости – 31 января 2021 года ей могло бы исполниться 40 лет. Анна Исаева, бывший концертный директор усопшей звезды, сделала заявление о снятой картине и поделилась видеороликом с похорон Юлии Началовой в личном блоге.

Экс-напарница покойной певицы поблагодарила всех, кто участвовал в съемках фильма о Юлии Началовой, и отметила, что он превзошел ее ожидания. Добавляя в инстаграм-канал запись похоронной процессии, Анна Исаева извинилась перед подписчиками за трагичность контента.

«Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой? Судьбы», – написала бывший пиар-директор усопшей знаменитости.


«Анна, Вы настоящий друг. Только человек с добрым сердцем мог оставить такую память о Юле. Фильм сильный. Спасибо», «Без слёз невозможно смотреть! Искренность в каждом кадре!», «Спасибо вам! Я хотела бы иметь такую подругу как вы!», «Светлая память Юле...», «Да, я три ночи не спала. После фильма. Вроде близко локоть, а не укусишь. Как хрупка жизнь. Очень жалко родителей. Им тяжело это далось», – написали неравнодушные россияне в комментариях к публикации Анны Исаевой.


Опубликованный ролик с похорон Юлии Началовой набрал за 15 часов более 24 тысяч просмотров.
 
 
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Жизнь и смерть Юлии Началовой вызывают у поклонников покойной поп-дивы все больший интерес.
 
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