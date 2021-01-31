Источник материала: UDF



Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой? Судьбы», – написала бывший пиар-директор усопшей знаменитости.

«Анна, Вы настоящий друг. Только человек с добрым сердцем мог оставить такую память о Юле. Фильм сильный. Спасибо», «Без слёз невозможно смотреть! Искренность в каждом кадре!», «Спасибо вам! Я хотела бы иметь такую подругу как вы!», «Светлая память Юле...», «Да, я три ночи не спала. После фильма. Вроде близко локоть, а не укусишь. Как хрупка жизнь. Очень жалко родителей. Им тяжело это далось», – написали неравнодушные россияне в комментариях к публикации Анны Исаевой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Страшные кадры»: Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети Жизнь и смерть Юлии Началовой вызывают у поклонников покойной поп-дивы все больший интерес.

Жизнь и смерть Юлии Началовой вызывают у поклонников покойной поп-дивы все больший интерес. На днях «Первый канал» показал фильм о судьбе этой популярной певицы. Его выпуск был приурочен к дате рождения знаменитости – 31 января 2021 года ей могло бы исполниться 40 лет., бывший концертный директор усопшей звезды, сделала заявление о снятой картине и поделилась видеороликом с похоронв личном блоге.Экс-напарница покойной певицы поблагодарила всех, кто участвовал в съемках фильма о Юлии Началовой, и отметила, что он превзошел ее ожидания. Добавляя в инстаграм-канал запись похоронной процессии, Анна Исаева извинилась перед подписчиками за трагичность контента.Опубликованный ролик с похорон Юлии Началовойза 15 часов более 24 тысяч просмотров.