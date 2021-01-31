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Актер рассказал о травме / фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного подскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы», – поделился актер.

Кто такой Тарас Цимбалюк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Секс-символу «Танцев со звездами» сломали нос По словам Цимбалюка, теперь он неделю на больничном.

На своей странице в Instagram он сообщил, что врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа и наложили швы.родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.Он известен по ролям в фильме «Черный ворон», сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша».Осенью 2020 года стал участником шоу «Танцы со звездами». Его называли самым сексуальным конкурсантом проекта.13 сентября прошлого года во время эфира Цимбалюк сделал предложение своей девушке