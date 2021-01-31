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Секс-символу «Танцев со звездами» сломали нос
Источник материала: UDF
Актер рассказал о травме / фото instagram.com/taras.tsymbaliuk
На своей странице в Instagram он сообщил, что врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа и наложили швы.
«Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного подскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы», – поделился актер.
Кто такой Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
Он известен по ролям в фильме «Черный ворон», сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша».
Осенью 2020 года стал участником шоу «Танцы со звездами». Его называли самым сексуальным конкурсантом проекта.
13 сентября прошлого года во время эфира Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко.
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По словам Цимбалюка, теперь он неделю на больничном.
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