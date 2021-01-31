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Лошак: «Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю»
Источник материала: UDF
Москва, 31 января
– Весь центр столицы в автозаках, ментах и омоновцах, закрыты с десяток станций метро, тысячи задержаний мирных людей, –
Они пытаются испугать, продемонстрировать силу, но эта чрезмерная реакция говорит только о слабости и чудовищном страхе одного паникующего человечка. И я вижу на лицах вокруг не испуг, а презрительные улыбки.
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Они пытаются испугать, продемонстрировать силу.
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