Источник материала: UDF



Москва, 31 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лошак: «Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю» Они пытаются испугать, продемонстрировать силу.

– Весь центр столицы в автозаках, ментах и омоновцах, закрыты с десяток станций метро, тысячи задержаний мирных людей, –. – Силовиков, свезенных, видимо, со всей страны, едва ли не больше, чем протестующих. Сколько денег и человеческих ресурсов вгрохано в эту паранойю!Они пытаются испугать, продемонстрировать силу, но эта чрезмерная реакция говорит только о слабости и чудовищном страхе одного паникующего человечка. И я вижу на лицах вокруг не испуг, а презрительные улыбки.