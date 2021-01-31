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Каждый восьмой белорус зарабатывает меньше $200

31.01.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Каждый восьмой белорус зарабатывает меньше 0
А ведь чиновники не раз обещали, что на предприятиях не будет зарплат ниже 500 рублей / tut.by
Дальнейшее расслоение граждан по уровню зарплаты наблюдается в Беларуси. Как пишет tut.by, в ноябре 2019-го медианная зарплата по стране составляла 76,2% от средней, а в ноябре 2020-го — уже 72,6%.

Кроме того, по данным на ноябрь, в Беларуси более 120 тысяч человек получали зарплату меньше 400 рублей, ещё 177 тысяч — до от 400 до 500 рублей.

Получается, что как минимум 300 тысяч человек (каждый 8-й работник в стране) получали менее $200 в месяц. Важно, что это — до уплаты налогов, то есть по факту суммы ещё меньше.

Интересно, что цифры эти — не окончательные. Белстат распределил по уровню доходов меньше 2,3 миллионов человек. То есть фактически и медианная зарплата, и число белорусов с очень низкими доходами, могут быть другими.

Медианная зарплата в Беларуси в ноябре 2020-го составила 848,5 рублей, то есть ровно половина белорусов зарабатывает меньше этой суммы, а вторая половина — больше.
 
 
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Кроме того, по данным на ноябрь, в Беларуси более 120 тысяч получали зарплату меньше 400 рублей,
 
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