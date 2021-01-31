Минское «Динамо» играет против «Витязя». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершает сегодня домашнюю серию матчем против одного из главных соперников в борьбе за плей-офф — подольским «Витязем».

Сейчас между клубами пять очков в пользу «зубров», но игры сегодня и в пятницу могут, как минимизировать отставание подмосковного клуба, так и практически гарантировать минчанам место в плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Принс — Митчелл — Клинкхаммер (К); Альмквист — Фальковский, Мосалев — Горбунов — Когалев; Знахаренко — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Воронин; Денисов, Мартынов.

«Витязь»: Ежов (Тодыков); Ержабек — Пыленков, Теденбю — Дэнфорт — Даугавиньш; Воронков — Хультстрем, Гребенщиков — Дергачев — Моисеев; Головков (К) — Бородкин, Гончаров — Малыхин — Смолин; Паутов, Марковин — Попов — Сергеев. Кондырев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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