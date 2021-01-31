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В Минске идут задержания: среди них - швейцарская журналистка Люция Чирки
Источник материала: Партизан
31 января незарегистрированный правозащитный центр "Весна"
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В Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Ее местонахождение неизвестно, Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города. Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.
Люция Чирки
Также были задержаны Светлана Станкевич, Алика Духновская, Антонина Акудович, Александра Беганская, Дмитрий Марецкий. Мужчина находится в Московском РУВД.
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