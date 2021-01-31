В Минске идут задержания: среди них - швейцарская журналистка Люция Чирки

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:





+375 44 734 45 51

+375 29 835 94 49

Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna





Минске задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Ее местонахождение неизвестно, Люция успела сообщить, что ее задержали в центре города. Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.









Люция Чирки





Также были задержаны Светлана Станкевич, Алика Духновская, Антонина Акудович, Александра Беганская, Дмитрий Марецкий. Мужчина находится в Московском РУВД.





сообщают, что на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности". Также читатели Белсатчто на проспекте Независимости происходят точечные задержания людей в медицинских масках, а возле станции метро "Октябрьская" возле кафе "Daily Dose забирают людей якобы "для подтверждения личности".







