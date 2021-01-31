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Товарооборот между Беларусью и Китаем вырос на 10%
31.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Китаем, несмотря на пандемию, за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 10% и достиг своего максимума за весь период сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».
Самым успешным сектором стала торговля сельскохозяйственной продукцией. В этом направлении белорусский экспорт увеличился более чем на 80%. Благодаря глобальной инициативе «Один пояс – один путь» приоритетным в доставке грузов становится железнодорожный транспорт. В Китай также ввозят сухое молоко, сыр, мясо, крахмал, льноволокно, пиломатериалы. Железнодорожные перевозки выгоднее не только авиатранспорта – морским путем доставлять товары дольше.
Китай входит в тройку внешнеторговых партнеров Беларуси после России и Украины.
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Самым успешным сектором стала торговля сельскохозяйственной продукцией. В этом направлении белорусский экспорт увеличился более чем на 80%.
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