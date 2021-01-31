Товарооборот между Беларусью и Китаем вырос на 10%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Китаем, несмотря на пандемию, за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 10% и достиг своего максимума за весь период сотрудничества, передает телеканал «МИР 24».

«Прогнозы, конечно, разные. Но даже если китайская экономика будет снижаться, то для нас это не значит ничего, так как объем китайского рынка огромен. Китай, конечно, будет расти. И мы будем расти вместе с ним, в том числе в наших экспортных позициях», – сказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

Самым успешным сектором стала торговля сельскохозяйственной продукцией. В этом направлении белорусский экспорт увеличился более чем на 80%. Благодаря глобальной инициативе «Один пояс – один путь» приоритетным в доставке грузов становится железнодорожный транспорт. В Китай также ввозят сухое молоко, сыр, мясо, крахмал, льноволокно, пиломатериалы. Железнодорожные перевозки выгоднее не только авиатранспорта – морским путем доставлять товары дольше.

Китай входит в тройку внешнеторговых партнеров Беларуси после России и Украины.