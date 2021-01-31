|
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: пустыни
31.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
С каждым годом пустыни отвоевывают километры территорий: сегодня они уже занимают около 14% всей земной суши. Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля.
Обсуждать и разбираться в проблеме помогал Михаил Козловский - инженер израильской компании "Isotop", которая занимается проверкой соответствия ГОСТам в строительстве.
Это второй эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в ледяных пустошах
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в "пустынных" и практически "безводных" условиях можно налаживать жизнь, возводить жилье, заниматься сельским хозяйством, запускать производство и научные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)